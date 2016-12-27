КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Глава Министерства обороны Степан Полторак заявил о несоблюдении ополченцами режима тишины в Донбассе.

Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении в районе Светлодарской дуги, расположенной у Дебальцево и Светлодарска.

"К сожалению, договоренности о прекращении огня не выполняются. Не выполняются со стороны террористических группировок", — цитирует в понедельник слова Полторака агентство УНИАН.

По его данным, за минувшие стуки ополченцы обстреляли позиции силовиков 33 раза. Полторак также заявил, что в ходе обстрелов ополченцы применяли запрещенное оружие.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин ранее в понедельник заявил, что силовики выпустили по территории самопровозглашенной республики около 30 мин за минувшие сутки, несмотря на объявленное в Донбассе перемирие.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.