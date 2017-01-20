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    Политика

    Украина и Британия продолжат сотрудничать в оборонной сфере

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    Министр обороны и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании по итогам встречи в Киеве подписали совместное заявление по вопросам развития сотрудничества в оборонной сфере.
    Учения ВСУ в Житомирской области с участием британских инструкторов
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании Степан Полторак и Майкл Фэллон подписали совместное заявление по вопросам развития сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

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    В заявлении они подтвердили готовность сотрудничать по подготовке военных ВСУ и в сфере реформирования украинского оборонного сектора.

    "Министр обороны и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании по итогам встречи в Киеве подписали совместное заявление по вопросам развития сотрудничества в оборонной сфере. Совместным заявлением главы оборонных ведомств подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию по ряду направлений, в частности, относительно подготовки военнослужащих вооруженных сил Украины, сотрудничества в сфере обучения, языковой и профессиональной подготовки, поддержки деятельности по реформированию оборонного сектора", — говорится в сообщении.

    Стороны также достигли договоренности о продолжении диалога относительно оборонного сотрудничества в двухстороннем формате в течение 2017 года.

    Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Фэллон в пятницу прибыл с официальным визитом в Киев, он провел встречу с секретарем Службы нацбезопасности Украины Александром Турчиновым и министром обороны Полтораком.

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