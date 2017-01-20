Украина и Британия продолжат сотрудничать в оборонной сфере

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании Степан Полторак и Майкл Фэллон подписали совместное заявление по вопросам развития сотрудничества, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

В заявлении они подтвердили готовность сотрудничать по подготовке военных ВСУ и в сфере реформирования украинского оборонного сектора.

"Министр обороны и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании по итогам встречи в Киеве подписали совместное заявление по вопросам развития сотрудничества в оборонной сфере. Совместным заявлением главы оборонных ведомств подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию по ряду направлений, в частности, относительно подготовки военнослужащих вооруженных сил Украины, сотрудничества в сфере обучения, языковой и профессиональной подготовки, поддержки деятельности по реформированию оборонного сектора", — говорится в сообщении.

Стороны также достигли договоренности о продолжении диалога относительно оборонного сотрудничества в двухстороннем формате в течение 2017 года.

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Фэллон в пятницу прибыл с официальным визитом в Киев, он провел встречу с секретарем Службы нацбезопасности Украины Александром Турчиновым и министром обороны Полтораком.