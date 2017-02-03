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    Россия

    Лавров: конструктивный диалог с Киевом осложнен антироссийским курсом

    (обновлено: )21010
    По словам главы российского МИДа, РФ заинтересована "в том, чтобы Украина в конечном итоге стала предсказуемым успешным государством, живущим в мире и согласии с Россией".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Конструктивный диалог с Украиной осложнен "откровенно" антироссийским курсом, пишет в пятницу "Известия" со ссылкой на ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на депутатский запрос по поводу решения Дорогомиловского районного суда от 27 декабря прошлого года.

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    "Выстраивание в настоящее время сколь-либо конструктивного диалога с нынешним киевским режимом на практике осложнено откровенно антироссийским курсом, проводимым украинскими властями, отсутствием у Киева готовности к налаживанию сотрудничества между нашими странами", — приводит слова главы МИД РФ газета.

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    По словам Лаврова, "основной задачей российского руководства, органов исполнительной власти, включая, разумеется, МИД России, было и остается прежде всего отстаивание интересов РФ, защита прав наших соотечественников".

    Также глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что "мы заинтересованы в том, чтобы Украина в конечном итоге стала предсказуемым успешным государством, живущим в мире и согласии с Россией".

    Как сообщалось, на открытом заседании СБ ООН, посвященном эскалации конфликта на востоке Украины, РФ призвали не помогать ополченцам Донбасса

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