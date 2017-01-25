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    Киев должен перестать оглядываться на Вашингтон - Лавров

    (обновлено: )67
    Москва рассчитывает, что новый президент США Дональд Трамп будет придерживаться линии на невмешательство США в дела других государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Россия надеется, что с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа Киев начнет действовать без оглядки на Вашингтон, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Раскрывая карты: Трамп рассказал о внешней политике США и сделке с РФ

    "Я надеюсь, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом, при реализации его заявленных подходов к внешней политике как к чему-то прагматичному, к тому, что не должно создавать для Соединенных Штатов лишних проблем, к тому, что он не хочет вмешиваться в дела других государств, думаю, что украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать и не полагаться на своих заокеанских хозяев, как это было при Бараке Обаме и Джозефе Байдене",- сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.

    Москва рассчитывает, что новый президент США Дональд Трамп будет придерживаться линии на невмешательство США в дела других государств, заявил глава МИД РФ.

    "Рассчитываем, что Дональд Трамп, который постулировал свою нацеленность на решение проблем Америки прежде всего и на отказ от вмешательства во внутренние дела других государств, будет следовать той же линии", — сказал Лавров.

    Ранее Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с РФ, несмотря на критику, поскольку это отвечает интересам Соединенных Штатов.

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