Посол США в РФ Теффт пока не получал указаний об увольнении

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Посол США в РФ Джон Теффт является карьерным дипломатом, и он пока не получал указаний сложить с себя полномочия, заявили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии в Москве.

Ранее британская газета Independent сообщила, что Трамп уволил послов США во всех зарубежных странах. По данным издания, команда нового президента заявила, что "никаких исключений не будет". Independent указывает, что увольнение политических назначенцев с посольских должностей – обычная практика при смене американской администрации, однако, как правило, сначала для них находят замену, чего на этот раз не произошло. Теперь, как пишет издание, предстоит заменить послов США в 80 странах и при международных организациях.

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"Все политические назначенцы администрации Обамы должны были направить письма о своей отставке к 7 декабря, и их отставки должны были вступить в силу в полдень 20 января. Для карьерных дипломатов в этом году такие указания еще не поступали. Как указано на сайте посольства США в РФ Посол Теффт более 40 лет является карьерным дипломатом", — заявила глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон.

В ноябре прошлого года после проведения выборов президента США Джон Теффт заявил, что продолжит прикладывать усилия по налаживанию российско-американских отношений вне зависимости от решения новой администрации по его кандидатуре. Джон Теффт является послом США в РФ с июля 2014 года.