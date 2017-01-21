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    Песков: встреча Путина и Трампа вряд ли состоится в ближайшее время

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (594)

    (обновлено: )22310
    Песков напомнил, что президент США в первую очередь сейчас занят американскими делами. По его словам, дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
    В Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа

    "Я не думаю, что мы говорим о ближайших неделях. Президент США в первую очередь сейчас занят американскими делами", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи.

    Дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов после инаугурации Трампа, отметил Песков.

    Пресс-секретарь российского президента добавил, что скорее можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", но никаких точных сведений о сроках или месте проведения пока нет.

    Ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи двух лидеров в Исландии, однако представители обеих сторон опровергли слухи.

    Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.

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