Песков: встреча Путина и Трампа вряд ли состоится в ближайшее время

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

"Я не думаю, что мы говорим о ближайших неделях. Президент США в первую очередь сейчас занят американскими делами", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках встречи.

Дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов после инаугурации Трампа, отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что скорее можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", но никаких точных сведений о сроках или месте проведения пока нет.

Ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи двух лидеров в Исландии, однако представители обеих сторон опровергли слухи.

Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.