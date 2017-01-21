Песков: если позиция США по Украине изменится, мы скоро это увидим

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новые власти США скоро могут показать, будет ли их позиция по ситуации в Украине способствовать урегулированию этого вопроса.

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"В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", — сказал Песков в интервью, опубликованном на сайте Вести.ру.

По его словам, позиция новых властей США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.

"Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев. Карета скоро превратится в тыкву", — подчеркнул он, говоря о визите в Киев еще действующего на тот момент вице-президента США Джо Байдена.

"И скоро пробьет полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее. Такая позиция неконструктивная", — отметил Песков.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества.