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    Песков: если позиция США по Украине изменится, мы скоро это увидим

    (обновлено: )64942
    Как считает Песков, позиция новых властей США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса: "Будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что новые власти США скоро могут показать, будет ли их позиция по ситуации в Украине способствовать урегулированию этого вопроса.

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    "В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", — сказал Песков в интервью, опубликованном на сайте Вести.ру.

    По его словам, позиция новых властей США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.

    "Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев. Карета скоро превратится в тыкву", — подчеркнул он, говоря о визите в Киев еще действующего на тот момент вице-президента США Джо Байдена.

    "И скоро пробьет полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее. Такая позиция неконструктивная", — отметил Песков.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. После встречи Байден заявил, что продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества.

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