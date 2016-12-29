Начаты страховые выплаты родным погибших при крушении Ту-154

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина/Прайм. Начаты страховые выплаты родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, сообщает страховая компания "Согаз".

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"По состоянию на 28 декабря в компанию поступили заявления на страховые выплаты от родных 61 погибшего в авиакатастрофе, и сегодня (в среду —ред.) первые выплаты уже осуществлены", — говорится в сообщении.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.