Спасатели нашли еще три тела погибших при крушении Ту-154 - источник

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Еще три тела погибших при крушении Ту-154 в Черном море обнаружены при проведении поисковых работ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"В районе проведения поисковых работ нашли еще три тела погибших. Общее число обнаруженных тел достигло 15", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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