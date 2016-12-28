Крушение Ту-154: приоритетной версии катастрофы пока нет - источник

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Комиссия по установлению причин катастрофы Ту-154 в Черным море продолжает отрабатывать все версии крушения лайнера: от некачественного ремонта самолета на заводе, до закрылок, которые не убрались. В то же время, как заявил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, приоритетной версии пока нет.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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Накануне Минобороны РФ заявило, что первичный анализ данных бортового самописца потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 позволяет сузить перечень причин крушения. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов, подчеркнули в Минобороны.

"Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что сокращение перечня причин крушения не означает уменьшения количества версий. Пока отрабатываются все версии: некачественный ремонт на заводе, не убравшиеся закрылки или проблемы в топливной системе, то есть возникшие технические неполадки на борту, ошибка экипажа, попадание птицы в двигатель, теракт и другие. Приоритетной пока нет", — сказал собеседник агентства.

С радаров самолет Ту-154 пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ в понедельник сообщала, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа, признаков теракта или диверсии на борту не обнаружено. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.