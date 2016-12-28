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Крушение Ту-154: подъем второго бортового самописца со дна Черного моря

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Крушение российского Ту-154. Расследование (94)

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В сети появились кадры подъема со дна Черного моря второго бортового самописца потерпевшего в районе Сочи крушение российского Ту-154. Подробнее смотрите в видео.
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, 25 декабря.

По российского данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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