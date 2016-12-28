Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о крушении российского Ту-154

REUTERS/Maxim Shemetov

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Скандально известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, касающуюся крушения российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова.

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

Сайт Charlie Hebdo Карикатура Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Еженедельник Charlie Hebdo стал широко известен после того, как на его редакцию 7 января 2015 года произошло нападение. Двое злоумышленников ворвались в редакцию и открыли огонь по находившимся там людям. Позже произошел еще ряд нападений, за три дня погибли 17 человек. Подозреваемыми в атаке на издание были объявлены двое мужчин — братья Шериф и Саид Куаши. В ходе спецоперации 9 января они были уничтожены.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.