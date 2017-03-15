Киевские парковки: город задыхается от автомобильных проблем - пресс-конференция

В четверг, 16 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Киевские парковки: город задыхается от автомобильных проблем".

Проблема парковок автомобилей в Киеве, как и в других больших городах, одна из самых актуальных. Дворы превратились в стихийные паркинги, машинами заставлены обочины, тротуары, газоны и детские площадки. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему ему не удается навести порядок с парковками в столице: градоначальнику не хватает полномочий. Однако, эксперты утверждают, что решить проблему парковки в городе можно за достаточно короткий срок, и для этого у мэра есть достаточно полномочий.

Европейский опыт показывает, что современный, быстрый, доступный и комфортный городской транспорт является наилучшей альтернативой поездкам в центр города на автомобиле. В городе необходимо обустраивать новые парковочные места на существующей улично-дорожной сети, строить улавливающие паркинги возле отдаленных станций метрополитена и новые многоуровневые стоянки в центре города. Также городские власти должны требовать от застройщиков обустраивать возле новых жилых домов парковки для автомобилей, исходя из расчета одно парковочное место на одну квартиру. Сейчас действует требование "одно парковочное место на 10 квартир". В результате автомобили паркуют на прилегающих улицах, уменьшая в разы их пропускную способность, и газонах возле домов. Правило "1 квартира — 1 парковочное место" решит проблему с парковкой вокруг всех новых домов. Европейский опыт демонстрирует: решение проблемы парковки в городах начинается не с наказания провинившихся, а с создания условий для нормальной, правомерной парковки и комфортного перемещения по городу.

Как в Киеве организовать парковки без многомиллионных вложений? Киевсовет уже принял концепцию развития парковочного пространства столицы до 2020 года: какой планируется доход? Как применить европейский опыт в Киеве?

Эксперты пресс-конференции:

Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры

Наталия Ковалко, юрист, эксперт "Экономического дискуссионного клуба"

Григорий Мельничук, сопредседатель Киевского Совета по урбанистике

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