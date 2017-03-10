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    Кличко намерен за 4 года улучшить в Киеве ситуацию с дорогами

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    Как заверил мэр Киева, сейчас идут подготовительные работы к запланированному капитальному ремонту дорог и будут продолжены работы по капремонту объектов, которые являются переходящими с 2016 года.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть поставила перед собой задачу за 3-4 года значительно улучшить состояние киевских дорог. 

    По его словам, сейчас идут подготовительные работы к запланированному капитальному ремонту дорог и будут продолжены работы по капремонту объектов, которые являются переходящими с 2016 года. В частности, речь идет об ул. 9 мая, ул. Киквидзе, ул. Международной, ул. Сковороды, ул. Механизаторов, ул. Трублаини, ул. Васильковской.

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    Кличко также отметил, что в Голосеевском районе столицы сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту ул. Набережно-Корчеватской. 

    "Осенью она получит новое покрытие проезжей части, будут отремонтированы тротуары и заменена системы освещения", — сказал городской голова в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба КГГА.

    Он также сообщил, что на днях дорожники начнут работы по реконструкции транспортного узла на пересечении ул. Победы с ул. Даниила Щербаковского. В рамках реконструкции развязки на путепроводе планируется обустроить 5 полос движения автотранспорта. 

    Кличко также пообещал, что летом начнутся работы по капитальному ремонту Воздухофлотского проспекта, бульвара Дружбы народов, ул. Бальзака, ул.Толстого, путепровода на пересечении ул. Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела. Всего в этом году планируется отремонтировать 300 км дорог.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам необходимо ежегодно направлять минимум 50 млрд грн в течение 5 лет.

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