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    Магистральным дорогам Украины грозит "мостопад" - Хмиль

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    Глава правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире ГС отметил, что 60% дорог в стране находятся в аварийном состоянии и их необходимо закрыть.
    Председатель правления общественной организации Моя дорога, бывший глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль
    Роман Хмиль/Facebook

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Накануне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что 95% украинских дорог находятся в непригодном состоянии. Чтобы решить эту проблему и сделать отечественные дороги качественными, правительство должно инвестировать больше средств в эту сферу. В связи с этим, по словам Гройсмана, Кабмин планирует выделить на ремонт дорог дополнительно еще 15 млрд гривен. Он считает, что этого ресурса будет достаточно для начала масштабного ремонта.

    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии. Видео
    РИА Новости Украина
    Кава: в Украине 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии

    Состояние украинских дорог в эфире радиостанции "Голос Столицы" оценил и глава правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль.

    "90-97% — это суммарная длина (дорог в непригодном состоянии — ред.), 60% находятся в аварийном состоянии. Это означает, что их нужно было бы закрыть, потому что на них — большие ямы, и постоянно гибнут люди. Т.е. ситуация — хуже, чем на самом деле выглядит. И 65% мостов находятся в аварийном состоянии, мы уже увидели, что в Киеве "мостопад" начинается, и то же самое ожидается и на магистральных дорогах", — заявил эксперт.

    В понедельник, 27 февраля, вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент "прорабатываются варианты" на тот случай, если он будет полностью закрыт.

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