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    Киев

    Ответственность за состояние дорог в Киеве лежит на Кличко - эксперт

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    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава в эфире ГС проанализировал, кто виноват в неудовлетворительных темпах ремонта дорог в Украине.
    Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В "Укравтодоре" отчитались, что с начала года "залатали" уже 300 тыс квадратных метров дорог. Речь идет о ямочном ремонте. Всего же, по оценкам экспертов, общая площадь ям на украинских дорогах до начала весны составляла более 12 млн квадратных метров. В то же время, констатируют в дорожном ведомстве, по состоянию на 10 марта темпы ремонтных работ в шести областях были признаны неудовлетворительными.

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    vedomosti-ua.com
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    Кто несет ответственность за то, что объемы выполненных работ не соответствуют заявленным требованиям, в эфире радиостанции "Голос Столицы"  прояснил эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

    "В первую очередь нужно разграничить сферу ответственности. Если мы говорим об "Укравтодоре", то "Укравтодор" отвечает у нас за дороги, которые находятся между населенными пунктами. Это 170 тысяч километров дорог. Что касается дорог в населенных пунктах, то это — ответственность органов местного самоуправления, и "Укравтодор" не имеет к ним ни малейшего отношения. Например, за дороги в городе Киеве отвечает муниципальное предприятие "Киевавтодор", которое подчинено непосредственно мэру Виталию Кличко, т.е. ответственность за дороги в Киеве принадлежит именно ему", — заявил эксперт.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам необходимо ежегодно направлять минимум 50 млрд грн в течение 5 лет.

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