Порошенко анонсировал безвиз с "очень важными для Украины" странами

Vgorode.ua Безвиз им в помощь. Украинки покоряют Запад интимом . Украина в течение двух-трех месяцев планирует ввести безвизовый режим еще с несколькими странами. Об этом в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает УНН.

Ранее сообщалось, что МИД Украины работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аварией.

"В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что чуть более недели назад был заключен безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В начале ноября Украина и ОАЭ подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и взаимной отмене визовых требований, решение вступит в силу в декабря.

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