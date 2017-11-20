Порошенко анонсировал безвиз с "очень важными для Украины" странами

УНН.
Ранее сообщалось, что МИД Украины работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аварией.
"В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины", — сказал президент.
Глава государства напомнил, что чуть более недели назад был заключен безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами.
В начале ноября Украина и ОАЭ подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и взаимной отмене визовых требований, решение вступит в силу в декабря.
Читайте также: Безвиз и гастарбайтеры. Европа начала закручивать "гайки" украинцам