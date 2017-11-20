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    Порошенко анонсировал безвиз с "очень важными для Украины" странами

    (обновлено: )26614
    Говоря о безвизовом режиме, президент Петр Порошенко заявил, что "в течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины".
    Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины

    Проституция. Архивное фото
    Vgorode.ua
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    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Украина в течение двух-трех месяцев планирует ввести безвизовый режим еще с несколькими странами. Об этом в понедельник заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает УНН.

    Ранее сообщалось, что МИД Украины работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аварией.

    "В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины", — сказал президент.

    Глава государства напомнил, что чуть более недели назад был заключен безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами.

    В начале ноября Украина и ОАЭ подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и взаимной отмене визовых требований, решение вступит в силу в декабря.

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