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    Политика

    МИД работает над введением безвиза еще с двумя странами

    (обновлено: )19903
    ПО словам главы МИД Украины Павла Климкина, возглавляемое им внешнеполитическое ведомство сейчас работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. МИД Украины работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аварией, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник.

    "После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь Залив", — написал министр в Twitter.

    В начале ноября Украина и ОАЭ подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и взаимной отмене визовых требований, решение вступит в силу в декабря.

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