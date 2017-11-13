МИД работает над введением безвиза еще с двумя странами

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. МИД Украины работает над введением безвизового режима с Кувейтом и Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аварией, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник.

"После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением визового режима с Саудовской Аравией. Скоро откроем для украинцев почти весь Залив", — написал министр в Twitter.

Після ОАЕ працюємо над #безвіз'ом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку:) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 ноября 2017 г.

В начале ноября Украина и ОАЭ подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и взаимной отмене визовых требований, решение вступит в силу в декабря.

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