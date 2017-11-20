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    Януковичу гарантируют безопасность после возвращения – Минюст

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    Министр юстиции Украины заявил, что бывшему президенту гарантирована безопасность, если он решит вернуться в Украину для участия в суде.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Украина гарантирует безопасность бывшему президенту Виктору Януковичу в случае его возвращения для участия в судебных процессах, заявил глава Минюста Павел Петренко.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ведомство расследует более 10 уголовных дел в отношении Януковича.

    "У Януковича есть возможность вернуться в Украину и самостоятельно представить свою позицию в суде — государство будет гарантировать ему безопасность" — сказал Петренко в интервью ежедневной онлайн-газете "Деловая столица", опубликованному в понедельник.

    По его словам, процесс против Януковича развивается в соответствии с европейскими стандартами правосудия и не имеет политической составляющей.

    "Он (процесс против Януковича — ред) происходит с четким соблюдением стандартов украинского процессуального законодательства, которое соответствует международным стандартам. Он является открытым, обеспечивается возможность состязательности, допуск защиты и возможность поработать беглому подсудимому. Именно по этой причине происходит заочная процедура рассмотрения дела", — добавил министр.

    По мнению Петренко, у экс-президента есть все возможности защитить свою позицию в суде. Он также выразил уверенность, что в случае обвинительного приговора Янукович "рано или поздно будет задержан и передан украинскому правосудию".

    "Украина неоднократно обращалась к российской стороне о выдаче Януковича украинскому правосудию. Пока соответствующих положительных решений со стороны РФ не было. Но не будем прогнозировать. Жизнь такая длинная", — добавил глава Минюста.

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