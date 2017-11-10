ГПУ проверяет причастность министра финансов к деятельности Януковича

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокуратура проверяет возможную причастность министра финансов Александра Данилюка в течение 2010-2014 годов "к деятельности преступной организации под руководством экс-президента Украины Виктора Януковича, повлекшей свыше 18 млрд грн ущерба для государства".

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Киева от 27 октября в уголовном производстве по факту "создания в феврале 2010 года экс-президентом Украины и его окружением преступной организации для совершения преступлений на территории Украины и других государств, а также отмывания денег".

"Участниками преступной организации течение января 2010 – февраля 2014 года совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики, а именно: в банковской сфере, в сфере топливно-энергетического комплекса, при выпуске и купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью преступной организации, составляет более 18 млрд грн", — говорится в документе.

Как следует из решения суда, в 2010 году указом президента был создан Координационный центр по внедрению экономических реформ, и у следствия возникла необходимость проверки версии возможной причастности к организации под руководством Януковича в течение 2010-2014 годов "должностных лиц указанного Координационного центра при президенте Украины, которыми после Революции Достоинства основаны благотворительные организации "Центр Реформ" (код ЕГРПОУ 39147100) и "Благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе" (код ЕГРПОУ 39891943)".

Советником Януковича в период 2010-2014 годов был нынешний министр финансов Александр Данилюк, который и возглавлял в этот период Координационный центр по внедрению экономических реформ.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций Министерства юстиции Украины, Данилюк является соучредителем "Центра реформ" и "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

Ранее Данилюк заявил, что государственная фискальная служба в Киеве возобновила налоговую проверку его деятельности.