Адвокат Януковича рассказал о счетах экс-президента в "Ощадбанке"

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. У бывшего президента Украины Виктора Януковича на счетах в украинском государственном "Ощадбанке" было около 1,3 миллиона долларов, а не 43,6 миллиона долларов, как заявляло руководство банка. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"По требованию суда банк предоставил сведения, что по состоянию 10 ноября 2016 года на счетах Виктора Януковича находились средства в сумме 31 миллион гривен (около 1,2 миллиона долларов) и 87,6 тысяч долларов США. То есть никаких 1,15 миллиардов там не было и нет. Недостоверная информация, распространенная Андреем Пышным, опровергнута", — заявил Сердюк, слова которого цитирует его адвокатская фирма Aver lex.

Ранее Янукович обратился в суд с иском против главы "Ощадбанка" Андрея Пышного, который заявил, что на счетах экс-президента находится 1,15 миллиарда гривен (около 43,6 миллиона долларов). Бывший президент требует в суде от главы "Ощадбанка" опровергнуть озвученную им информацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.