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    Общество

    Адвокат Януковича рассказал о счетах экс-президента в "Ощадбанке"

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    По словам адвоката, банк предоставил сведения, что по состоянию 10 ноября 2016 года на счетах Виктора Януковича находились средства в сумме 31 миллион гривен и 87,6 тысяч долларов США.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. У бывшего президента Украины Виктора Януковича на счетах в украинском государственном "Ощадбанке" было около 1,3 миллиона долларов, а не 43,6 миллиона долларов, как заявляло руководство банка. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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    "По требованию суда банк предоставил сведения, что по состоянию 10 ноября 2016 года на счетах Виктора Януковича находились средства в сумме 31 миллион гривен (около 1,2 миллиона долларов) и 87,6 тысяч долларов США. То есть никаких 1,15 миллиардов там не было и нет. Недостоверная информация, распространенная Андреем Пышным, опровергнута", — заявил Сердюк, слова которого цитирует его адвокатская фирма Aver lex.

    Ранее Янукович обратился в суд с иском против главы "Ощадбанка" Андрея Пышного, который заявил, что на счетах экс-президента находится 1,15 миллиарда гривен (около 43,6 миллиона долларов). Бывший президент требует в суде от главы "Ощадбанка" опровергнуть озвученную им информацию.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

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