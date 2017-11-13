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    Политика

    ГПУ вызывает на допросы на 17 ноября Януковича, Азарова и Арбузова

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    В ГПУ сообщили, что Виктора Януковича вызывают на допрос на 16.00 в следственное управление особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества ведомства.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины вызывает на допросы на 17 ноября бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, а также бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, сообщается на сайте ведомства.

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    Согласно повесткам, опубликованным на сайте генпрокуратуры, Януковича вызывают на допрос на 16.00 в следственное управление особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины "для проведения процессуальных действий" по уголовному делу.

    По данным прокуратуры, в этом деле речь идет о статьях "создание преступной организации", "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "фиктивное предпринимательство".

    Также на 17 ноября на 15.00 на допрос вызывают Азарова, речь идет о том же уголовном деле и о тех же статьях, что и в отношении Януковича.

    Кроме того, Генпрокуратура вызывает по тому же делу Арбузова — бывшего первого вице-премьера, который также ранее возглавлял Нацбанк, а также экс-министра экологии Эдуарда Ставицкого и бывшего министра угольной промышленности Сергея Тулуба. Также 17 ноября в ведомстве ждут на допрос бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

     

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