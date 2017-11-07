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    Политика

    ГПУ просит суд увеличить залог для Каськива

    Тема:

    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше? (48)

    (обновлено: )28
    Генеральная прокуратура просит суд увеличить сумму залога Каськива до 480 тыс грн. Как отмечается, прокуратура не могла просить большего размера залога, поскольку Каськив уплатил сумму нанесенного ущерба в бюджет.
    Владислав Каськив
    УНИАН

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на меру пресечения экс-руководителю Госинвестпроекта Владиславу Каськиву, в которой просит увеличить ему сумму залога со 160 тыс до 480 тыс грн. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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    "Обжаловали в части суммы залога", — сказала Сарган уточнив, что прокуратура просит увеличить сумму залога до 480 тыс грн.

    Пресс-секретарь пояснила, что прокуратура в своей жалобе не могла просить большего размера залога, поскольку Каськив уплатил сумму нанесенного ущерба в бюджет.

    По данным Апелляционного суда Киева, рассмотрение жалобы прокуратуры назначено на 11.10 13 ноября.

    В августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива.

    Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.

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