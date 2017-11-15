Суд отказал сыну Януковича во взыскании 1,6 млрд грн с НБУ - регулятор

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказал сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру во взыскании 60,5 миллиона долларов с Национального банка убытков из-за закрытия "Всеукраинского банка развития", собственником которого он является, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

Александр Янукович является владельцем 100% акций "Всеукраинского банка развития". Нацбанк осенью 2014 года признал этот банк неплатежеспособным, объяснив это тем, что в отношении акционера финучреждения применены санкций в виде замораживания активов со стороны Евросоюза. Александр Янукович в августе 2017 года подал иск к Нацбанку Украины о возмещении ему 60,5 миллион долларов из-за закрытия его банка.

"Печерский районный суд Киева 14 ноября 2017 года принял решение, которым оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 миллиарда гривен (около 60,5 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

Регулятор сообщил, что суд пришел к заключению об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

«Всеукраинский банк развития» работал на рынке Украины с 2009 года и входил в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является Александр Янукович.