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    Порошенко прокатился по Азовскому морю на новом катере

    (обновлено: )2801
    Глава государства посетил Мариупольский отряд морской охраны госпогранслужбы, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000.
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000
    president.gov.ua

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

    Порошенко в четверг по случаю Дня морской пехоты посетил Мариуполь в Донецкой области.

    president.gov.ua
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000
    president.gov.ua
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000

    "Во время рабочей поездки в Донецкую область президент, верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Петр Порошенко посетил Мариупольский отряд морской охраны государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Порошенко поднялся на борт катера и совершил выход в открытое море, во время испытаний были продемонстрированы возможности катера.

    Ранее сообщалось, что Порошенко показал момент запуска ракеты с украинским двигателем. Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты разработан КБ "Южное" и изготовлен ГП "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова".

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