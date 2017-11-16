Порошенко прокатился по Азовскому морю на новом катере

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

Порошенко в четверг по случаю Дня морской пехоты посетил Мариуполь в Донецкой области.

president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000

president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000

"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент, верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Петр Порошенко посетил Мариупольский отряд морской охраны государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко поднялся на борт катера и совершил выход в открытое море, во время испытаний были продемонстрированы возможности катера.

Ранее сообщалось, что Порошенко показал момент запуска ракеты с украинским двигателем. Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты разработан КБ "Южное" и изготовлен ГП "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова".