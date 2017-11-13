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    Порошенко показал момент запуска ракеты с украинским двигателем

    (обновлено: )14
    Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты разработан КБ "Южное" и изготовлен ГП "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова".
    Петр Порошенко/Facebook

    Кадры запуска Vega появились на странице главы государства в Facebook в воскресенье, 12 ноября.

    В свою очередь пресс-служба Государственного космического агентства Украины сообщает, что пуск состоялся 8 ноября 2017 года в 3:42:31 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета-носитель вывела на околоземную орбиту марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI-A.

    "Этот пуск стал одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году. Всего за 5 лет работы Vega вывела на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру", — говорится в сообщении.

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