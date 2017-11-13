Порошенко показал момент запуска ракеты с украинским двигателем

Кадры запуска Vega появились на странице главы государства в Facebook в воскресенье, 12 ноября.

В свою очередь пресс-служба Государственного космического агентства Украины сообщает, что пуск состоялся 8 ноября 2017 года в 3:42:31 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета-носитель вывела на околоземную орбиту марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI-A.

"Этот пуск стал одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году. Всего за 5 лет работы Vega вывела на орбиту 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру", — говорится в сообщении.