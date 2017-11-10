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    Политика

    Дуда высказался об антипольских сигналах из Украины

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (213)

    (обновлено: )39855
    Как отметил Дуда, с украинской стороны поступают нехорошие сигналы, которые для него как для президента Польской Республики неприемлемы.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поступающие из Украины антипольские сигналы неприемлемы, но несмотря на это хотел бы посетить Харьков. Об этом он сказал в интервью изданию Nasz Dziennik.

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    Визит Дуды в Харьков планируется в декабре текущего года.

    "Этот вопрос имеет несколько аспектов. Один — это мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове. Этот вопрос очень важен для меня лично и для меня как президента. Второй элемент связан с тем, что чуть более чем через два месяца, на заседании 17 февраля мы получим место в Совете безопасности ООН, где вопрос Украины будет поднят", — заявил он.

    По словам польского президента, в рамках визита он также хочет ознакомиться с ситуацией, которая сложилась на юго-востоке Украины.

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    "В то же время с украинской стороны поступают нехорошие сигналы, которые для меня как для президента Польской Республики неприемлемы. Я не соглашусь с тем, чтобы люди, которые занимают руководящие должности на Украине, проповедовали взгляды, которые де-факто являются антипольскими", — пояснил он.

    Дуда подчеркнул, что политики правящего в Польше лагеря не провозглашают антиукраинские лозунги, и у Варшавы есть право "ожидать того же от другой стороны".

    Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

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