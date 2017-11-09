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    Политика

    Вятрович ответил на запрет въезда в Польшу

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (208)

    (обновлено: )47616
    По словам Вятровича, его "больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией".
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    facebook.com/journalistyka

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что не беспокоится по поводу запрета на въезд в Польшу.

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    "Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", — написал Вятрович в четверг в Facebook.

    Польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах в четверг сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.

    Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

    Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.

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