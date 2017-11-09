Вятрович ответил на запрет въезда в Польшу

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что не беспокоится по поводу запрета на въезд в Польшу.

"Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", — написал Вятрович в четверг в Facebook.

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах в четверг сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.

Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.