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    МИД Польши запретил въезд Вятровичу

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    (обновлено: )453180
    Помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета.
    Владимир Вятрович
    УНИАН

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил запретить въезд в страну главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах.

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    "Мы не будем информировать об этом украинскую сторону. Мы хотим, чтобы каждый сам убедился на границе, въедет он в Польшу или нет", — цитирует газета слова источника.

    При этом отмечается, что помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета, который ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

    Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

    Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.

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