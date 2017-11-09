МИД Польши запретил въезд Вятровичу

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский решил запретить въезд в страну главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах.

"Мы не будем информировать об этом украинскую сторону. Мы хотим, чтобы каждый сам убедился на границе, въедет он в Польшу или нет", — цитирует газета слова источника.

При этом отмечается, что помимо Вятровича, права въезда в Польшу может лишиться и секретарь украинской государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий Святослав Шеремета, который ранее запретил проводить эксгумационные работы в Костюхновке, где польские специалисты надеялись найти места захоронения легионеров 1915-1916 годов.

Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.