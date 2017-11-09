наверх
09.11.201720:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    СМИ: Польша готовит список украинцев, которым запретит въезд в страну

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (208)

    (обновлено: )27170
    Пока что известно, что министр иностранных дел Витольд Ващиковский решил запретить въезд в Польшу председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 9 ноя — РИА новости Украина. МИД Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну, сообщает польское издание Dziennik.pl

    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook
    "Внешняя политика окончательно провалена". Соцсети о конфликте с Польшей

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Витольд Ващиковский решил запретить въезд в Польшу председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, который уже отреагировал на эту информацию:

    "Уже несколько лет являюсь персоной нон-грата в России. Сейчас, говорят, получил запрет въезда в Польшу. Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", — написал он на своей странице в Facebook

    Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

    Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова