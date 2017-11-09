СМИ: Польша готовит список украинцев, которым запретит въезд в страну

КИЕВ, 9 ноя — РИА новости Украина. МИД Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну, сообщает польское издание Dziennik.pl.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Витольд Ващиковский решил запретить въезд в Польшу председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, который уже отреагировал на эту информацию:

"Уже несколько лет являюсь персоной нон-грата в России. Сейчас, говорят, получил запрет въезда в Польшу. Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.