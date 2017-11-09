Дуда признался, что мешает хорошим отношениям Польши и Украины

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что историческая политика важна для межгосударственных отношений, поскольку она влияет на позицию стран и на отношения между странами.

Об этом он сказал в эфире радио Plus, комментируя вопрос польско-украинских отношениях.

"Историческая политика тоже важна, и сложно с этим не согласиться, поскольку история и историческая память влияют на то, каким является фундамент, как формируются разного рода институты, это влияет на отношения между людьми", — заявил Дуда.

По его убеждению, эти отношения "не могут опираться на ложь, клевету, замалчивание, отрицание истории, особенно трагической истории".

Дуда подчеркнул, что если отношения складываются нормально, то "нужно говорить об истории, особенно о ее трагических моментах, следует признать вину и позволить почтить жертв".

Он добавил, что нельзя соглашаться на ситуацию, в которой "высокопоставленные представители разного рода институтов в Украине ведут себя таким образом, что это не соответствует реализации двусторонних отношений по принципу добрососедских отношений".

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что проблемы, связанные с исторической политикой Украины, еще можно решить.