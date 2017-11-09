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    Политика

    Дуда признался, что мешает хорошим отношениям Польши и Украины

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    (обновлено: )60680
    По убеждению Дуды, отношения между странами "не могут опираться на ложь, клевету, замалчивание, отрицание истории, особенно трагической истории".
    Анджей Дуда
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что историческая политика важна для межгосударственных отношений, поскольку она влияет на позицию стран и на отношения между странами. 

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    Об этом он сказал в эфире радио Plus, комментируя вопрос польско-украинских отношениях.

    "Историческая политика тоже важна, и сложно с этим не согласиться, поскольку история и историческая память влияют на то, каким является фундамент, как формируются разного рода институты, это влияет на отношения между людьми", — заявил Дуда.

    По его убеждению, эти отношения "не могут опираться на ложь, клевету, замалчивание, отрицание истории, особенно трагической истории".

    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Историк: польская политика в отношении Украины провалилась

    Дуда подчеркнул, что если отношения складываются нормально, то "нужно говорить об истории, особенно о ее трагических моментах, следует признать вину и позволить почтить жертв".

    Он добавил, что нельзя соглашаться на ситуацию, в которой "высокопоставленные представители разного рода институтов в Украине ведут себя таким образом, что это не соответствует реализации двусторонних отношений по принципу добрососедских отношений".

    Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что проблемы, связанные с исторической политикой Украины, еще можно решить.

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