Польша готова принять новый центр командования НАТО

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что страна готова принять новый центр командования НАТО.

"Мы готовы принять у себя новый центр командования НАТО", — заявил Мачеревич на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает польское агентство PAP.

Он уточнил, что решение о конкретном месте расположения центра будет принято на встрече глав МО Альянса в феврале 2018 года.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса.

Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.