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    Польша готова принять новый центр командования НАТО

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    Министр обороны Польши заявил, что решение о конкретном месте расположения центра НАТО будет принято на встрече глав МО Альянса в феврале 2018 года.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что страна готова принять новый центр командования НАТО.

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    "Мы готовы принять у себя новый центр командования НАТО", — заявил Мачеревич на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает польское агентство PAP.

    Он уточнил, что решение о конкретном месте расположения центра будет принято на встрече глав МО Альянса в феврале 2018 года.

    На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса.

    Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

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