Силы спецопераций ВСУ на международных учениях НАТО в Литве

В соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины в период с 01 по 20 мая 2017 года на территории Литвы были проведены многонациональные учения подразделений сил специальных операций НАТО и стран-партнеров Flaming Sword-2017 (Горящий меч), в которых принял участие подразделение специального назначения и персонал штаба одной из части Сил спецопераций ВС Украины, сообщается на сайте Сил спецопераций ВСУ.

Сценарий учений был основан на соблюдении принципов коллективной безопасности и противодействия гибридным угрозам со стороны государства-агрессора с учетом геополитических изменений в регионе за последние годы.

"Украинский компонент международных учений, входивший в состав тактической группы специальных операций, имел свою четко определенную зону ответственности на территории Литовской Республики. Также в состав тактической группы входили подразделения специальных операций Грузии и Литовской Республики. Штаб тактической группы включал в себя представителей всех трех стран", говорится в сообщении.

Во время проведения учений, в целях улучшения уровня совместимости с подразделениями НАТО, впервые представители Украины были задействованы в качестве офицеров штаба тактической группы специального назначения, выполняя функциональные обязанности начальника штаба группы и начальников секций. Рабочим языком учений был английский.

Учения Flaming Sword проводятся на территории Литовской республики ежегодно с 2012 года. Flaming Sword-2017 стали крупнейшими учениями Сил спецопераций НАТО на территории Европы. В учениях принимали участие представители 9 стран: Литвы, Латвии, Дании, Грузии, Украины, Норвегии, Польши, Португалии и США.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017".