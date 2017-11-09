Реформы в Украине: НАТО недовольна

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Представитель Украины в НАТО Вадима Пристайко заявил, что НАТО недовольна тем, как Украина выполняет годовую национальную программу сотрудничества, которая определяет перечень реформ для сближения Киева с альянсом.

"Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая годовая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее", — цитирует Пристайко интернет-издание "Европейская правда".

По его словам, соответствующую информацию представители альянса передали вице-премьеру Украины Иванне Климпуш-Цинцадзе, которая на этой неделе с визитом посетила Брюссель.

Пристайко пояснил, что задержка в выполнении программы сотрудничества связана, в том числе с тем, что в ней прописаны слишком амбициозные задачи.

"Программа грандиозная по размеру и объему обязательств. Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом не способны выполнять. Мы порой забываем, что каждое задание должно иметь ресурс — человеческий и денежный. К сожалению, мы иногда берем обязательства, не выделяя для него ресурсы", — отметил он.

При этом Пристайко подчеркнул, что Украина не отказывается от обязательств по адаптации к стандартам НАТО.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.