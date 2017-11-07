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    НАТО адаптирует командную структуру из-за ситуации с Украиной

    (обновлено: )23208
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что одна из главных причин, по которым НАТО увеличивает силы, организуя передовое присутствие в восточной части альянса - продолжение дестабилизации Украины.
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    КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс адаптирует свою командную структуру в том числе из-за ситуации вокруг Украины.

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    Выступая перед журналистами во вторник, Столтенберг сообщил, что министры обороны стран-членов НАТО на заседании в среду согласуют в общих чертах создание новых командований, одно из которых займется защитой морских путей в Атлантике из Северной Америки в Европу, а второе – перемещением контингента в Европе.

    По его словам, "когда министры будут обсуждать общие вызовы безопасности за ужином, а также в ходе дискуссии об адаптации НАТО, будет упомянута Украина".

    "Потому что одна из главных причин, по которым НАТО адаптируется, увеличивая готовность наших сил, организуя передовое присутствие в восточной части альянса, а также адаптирует командную структуру НАТО, — присоединение Крыма (к РФ — Ред.) и продолжение дестабилизации Украины", — заявил Столтенберг.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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