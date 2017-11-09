Запрет въезда в Польшу Вятровичу. Посол Украины дал комментарий

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на данный момент нет официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович находится в черных списках на въезд в Польшу, передает Укринформ

"У нас нет официального подтверждения, что председателю Института национальной памяти Украины запрещен въезд в Польшу", — заявил Дещица.

Он добавил, что украинские дипломаты пытаются прояснить этот вопрос.

Как отметили СМИ, также и другой источник неофициально сообщил, что пока информация относительно запрета Вятровичу въезжать в Польшу не подтверждается.

Напомним, ранее Польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах в четверг сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.

Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.