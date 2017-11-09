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    Запрет въезда в Польшу Вятровичу. Посол Украины дал комментарий

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    По словам Андрея Дещицы, у него "нет официального подтверждения, что председателю Института национальной памяти Украины запрещен въезд в Польшу".
    Андрей Дещица
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина.

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     Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что на данный момент нет официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович находится в черных списках на въезд в Польшу, передает Укринформ.

    "У нас нет официального подтверждения, что председателю Института национальной памяти Украины запрещен въезд в Польшу", — заявил Дещица.

    Он добавил, что украинские дипломаты пытаются прояснить этот вопрос.

    Как отметили СМИ, также и другой источник неофициально сообщил, что пока информация относительно запрета Вятровичу въезжать в Польшу не подтверждается.

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
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    Напомним, ранее Польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник во властных структурах в четверг сообщило, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский принял решение запретить Вятровичу въезд в республику.

    Ранее Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список".

    Вятрович регулярно выступает с критикой в адрес властей Польши. Так, в четверг он негативно оценил открытие в Варшаве памятника польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией. Накануне он обвинил Польшу в навязывании Киеву своего видения истории.

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