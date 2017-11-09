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    Политика

    Вятрович о памятнике жертвам УПА. В Польше будут почитаться чекисты

    (обновлено: )45716
    Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что в Польше на государственном уровне будут почитаться чекисты, в частности те, на руках которых кровь польских патриотов.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Укриана. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал открытый в Варшаве памятник польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией.

    По данным СМИ, в Варшаве по инициативе министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича была установлена памятная табличка, посвященные защитникам польских сел на Волыни от УПА.

    Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.tvn24.pl
    Таблица с чествованием польских воинов, погибших в борьбе с УПА

    "На могиле Неизвестного солдата в Варшаве (место обязательного посещения международными делегациями) появилась таблица с чествованием польских воинов, погибших в борьбе с УПА. Среди погибших на территории Польши в борьбе с украинскими повстанцами больше всего было именно представителей коммунистической безопасности (сотрудников госбезопасности — ред.). Поэтому теперь в Польше на государственном уровне будут почитаться чекисты, в частности те, на руках которых кровь польских патриотов", — написал Вятрович в Facebook в четверг.

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Польша-Украина: диалог зашел в тупик, но выход пока еще есть

    Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях "Волынской резни". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Radio Maryja, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

    Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945. Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. В Раде считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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