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    Политика

    Кабмин расторг соглашение с Россией о поставках вооружения

    (обновлено: )8012
    Соглашения регулировало порядок поставок вооружения и военной техники, организацию ремонта и предоставление услуг военного назначения.
    Выставка вооружений и боевой техники ADEX-2016 в Баку
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    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Кабинет министров Украины 8 ноября прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения.

    Проект постановления был принят единогласно без обсуждения на заседании правительства.

    Соглашение о поставке вооружения и военной техники было подписано правительствами Украины и РФ в 1995 году в развитие двустороннего соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года, которое в мае этого года уже было расторгнуто украинским правительством.

    С 2014 года на Украине действует запрет экспорта в РФ товаров военного и двойного назначения.

    В августе текущего года Кабмин расторг соглашение с РФ от 2003 года по экспорту военной продукции в третьи страны.

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