В Украину не пустили российского журналиста, ему запрещен въезд на 5 лет

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет.

По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, его в 6 утра высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверки документов.

"Это сделала погранслужба Украины. Сейчас как сообщили, мне на 5 лет запрещен въезд на Украину. Это решение СБУ. Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе). Сейчас готовят документы", — сообщил Виноградов.

Ранее в Киеве был задержан корреспондент российской телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслав Немышев. В момент, когда его задержала полиция, он записывал стендап на камеру.

После этого министр иностранных дел Павел Климкин в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в Украине не преследуют журналистов: "Нет систематических злоупотреблений полномочиями в отношении журналистов со стороны органов государственной безопасности. Это абсолютная ерунда", — сказал глава МИД.