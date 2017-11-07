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    Политика

    В Украину не пустили российского журналиста, ему запрещен въезд на 5 лет

    (обновлено: )14504
    Служба безопасности Украины сняла с поезда журналиста РИА Новости Захара Виноградова. Ему запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.
    Захар Виноградов
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Журналиста РИА Новости Захара Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE
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    По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, его в 6 утра высадили из поезда Москва-Одесса в Конотопе при проверки документов.

    "Это сделала погранслужба Украины. Сейчас как сообщили, мне на 5 лет запрещен въезд на Украину. Это решение СБУ. Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе). Сейчас готовят документы", — сообщил Виноградов.

    Ранее в Киеве был задержан корреспондент российской телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслав Немышев. В момент, когда его задержала полиция, он записывал стендап на камеру.

    После этого министр иностранных дел Павел Климкин в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в Украине не преследуют журналистов: "Нет систематических злоупотреблений полномочиями в отношении журналистов со стороны органов государственной безопасности. Это абсолютная ерунда", — сказал глава МИД.

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