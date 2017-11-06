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    Политика

    В Раде предлагают создать комиссию по расследованию терактов

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (45)

    (обновлено: )3504
    Лидер "Радикальной партии" потребовал немедленно рассмотреть вопрос создания временной следственной комиссии, которая контролировала бы деятельность правоохранительных органов и ход расследований терактов.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Фракция "Радикальная партия" в парламенте требует создать временную следственную комиссию Верховной Рады для контроля за ходом расследования правоохранительным органами терактов и случаев бандитизма в стране.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Facebook Yevheniya Kravchuk
    Мосийчук: портрет с натуры

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Служба безопасности, Нацполиция и погранслужба Украины усилят антитеррористический и контрразведывательный режимы из-за последних нападений в стране, в том числе будет усилена охрана границы с Россией.

    "Завтра (во вторник — ред.) парламент должен немедленно рассмотреть этот вопрос: создать временную следственную комиссию, контролировать деятельность правоохранительных органов, контролировать ход расследований и прекратить разгул преступности, бандитизма, терактов в нашей стране, чтобы люди не боялись и днем и ночью ходить по улице", — заявил лидер фракции Олег Ляшко в ходе Согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

    По данным МВД Украины, на прошлой неделе выходец из Чечни Адам Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Накануне неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель.

    Ранее в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них депутат Верховной Рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

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