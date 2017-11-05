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    В центре беженцев в Сирии произошел теракт. Десятки погибших

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    По информации СМИ, в крупнейший центр скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра въехал смертник на заминированной машине и привел в действие взрывное устройство.
    Террористы взорвали заминированный автомобиль в центре скопления беженцев в окрестностях Дейр-эз-Зора
    САНА

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Террористы взорвали заминированный автомобиль в центре скопления беженцев в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии, погибли и получили ранения десятки мирных граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

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    Смотрите также: Сирийская армия полностью освободила от ИГ город Дейр-эз-Зор

    По данным агентства, в крупнейший центр скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра въехал смертник на заминированной машине и привел в действие взрывное устройство.

    Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента в городе сообщило, что сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор. "Сирийская армия вернула безопасность и освободила полностью Дейр-эз-Зор, уничтожив последний оплот ИГ в городе", — писало агентство.

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