Страшный теракт в Сирии: погибли 100 человек

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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Жертвами взрыва в крупном центре скопления беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором стали сто человек, сообщает сирийское государственное телевидение.

Еще несколько десятков человек получили ранения.

Ранее сообщалось о нескольких десятках погибших и раненых.

Террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал на территорию крупнейшего центра скопления беженцев и произвел взрыв в ночь на воскресенье. Центр расположен к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра.