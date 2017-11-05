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    Удары стратегических бомбардировщиков России по объектам ИГ в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (341)

    (обновлено: )9130
    Министерство обороны России опубликовало видео ударов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам "Исламского государства" в районе города Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
    Канал Минобороны России на Youtube

    Как сообщает Минобороны РФ, целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов, а также командные пункты боевиков. Ту-22М3 сопровождали истребители Су-30СМ.

    Смотрите также: Сирийская армия полностью освободила от ИГ город Дейр-эз-Зор

    Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента в городе сообщило, что сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор. "Сирийская армия вернула безопасность и освободила полностью Дейр-эз-Зор, уничтожив последний оплот ИГ в городе", — писало агентство.

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