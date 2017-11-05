Удары стратегических бомбардировщиков России по объектам ИГ в Сирии

Как сообщает Минобороны РФ, целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов, а также командные пункты боевиков. Ту-22М3 сопровождали истребители Су-30СМ.

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Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента в городе сообщило, что сирийская армия и союзные силы восстановили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор. "Сирийская армия вернула безопасность и освободила полностью Дейр-эз-Зор, уничтожив последний оплот ИГ в городе", — писало агентство.