ТОП событий в мире: теракт на Манхэттене, Спейси спровоцировал кризис

Don EMMERT / AFP

РИА Новости Украина

Теракт в Нью-Йорке

Все крупнейшие мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Guardian, Telegraph, Daily Mail и другие) освещают теракт в Нью-Йорке.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом. По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.

Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство". На данный момент известно, что жертвами теракта стали пятеро граждан Аргентины и один гражданин Бельгии. Соболезнования семьям погибших выразили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Испании Мариано Рахой, экс-госсекретарь США и оппонент Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, экс-президент США Барак Обама. Президент США Дональд Трамп предположил, что атаку в Нью-Йорке совершил психически неуравновешенный человек. Как пишет Guardian, подозреваемый перенес операцию в больнице, сейчас его состояние оценивается как критическое. "Ожидается, что он выживет", пишет газета. New York Times пишет, что "практически немедленно, когда следователи обратили внимание на прошлое Саипова, стало ясно, что он уже был на радаре органов федеральной власти". New York Times также рассказывает, как подозреваемый прошел путь "от водителя грузовика до водителя Uber и до подозреваемого в совершении теракта".

Перемещения Пучдемона

Ведущие мировые СМИ следят за перемещениями бывшего председателя правительства (женералитета) Каталонии Карлеса Пучдемона, который во вторник выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Как пишет газета New York Times, Пучдемон заявил, что уехал в столицу Бельгии, чтобы гарантировать справедливый суд для себя и других сепаратистов, которые на прошлой неделе провозгласили независимость Каталонии. При этом от отметил, что не намерен просить политического убежища.

"Мы здесь, потому что Брюссель — это столица Европы… Это проблема Европы, и я хочу, чтобы она отреагировала", — заявил Пучдемон. "Надежды Пучдемона на то, что Европа займется его делом… маловероятны. Брюссель является штаб-квартирой Евросоюза, но блок является группой суверенных государств во время растущего национализма на континенте", пишет New York Times. Газета Politico отмечает, что Пучдемон получил "исключительный" бельгийский прием, сравнив царившую в Брюсселе атмосферу с "хаосом". Как отмечает издание, порядка 300 журналистов в помещении, вмещающем 80 человек, были вынуждены более часа ждать появления каталонского политика. Это придало месту ощущение музыкального фестиваля или ночного клуба, пишет Politico. Также по данным издания, десятки бельгийских полицейских обеспечивали порядок снаружи, однако входивших и выходивших из здания никто не проверял. Вечером во вторник испанские СМИ сообщили, что Пучдемон вместе с советниками возвращается в Барселону. Вопреки ожиданиям журналистов, бывший председатель правительства так и не появился в аэропорту каталонской столицы, вместо него прилетели два экс-советника правительства. Как пишет испанская газета Razon, в аэропорту политиков встретили возгласами "Где Пучдемон?", "В тюрьму", "Предатель". По данным газеты Vanguardia, Пучдемон все еще находится в Брюсселе.

Трамп дистанцируется от Пападопулоса

Мировые СМИ (Guardian, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times) следят за историей экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, который ранее пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Как утверждает агентство Блумберг, Пападопулос якобы писал в одном писем по электронной почте, что высокопоставленные представители штаба согласились на встречу с представителями президента России Владимира Путина перед президентскими выборами в США. По данным агентства, письмо было направлено 14 июля 2016 года и адресовано "связанному с Кремлем контакту". Как передает агентство, Пападопулос мог "просто хвастаться". Газета Guardian отмечает, что "президент США Дональд Трамп пытается дистанцироваться" от Пападопулоса. Например, пишет газета, Трамп опубликовал серию твитов, в которых назвал его "молодым добровольцем низкого уровня, который оказался лжецом".

Тем не менее, несмотря на замечания о том, что "очень немногие люди знали" Пападопулоса, в марте 2016 года Трамп в интервью Washington Post заявлял, что Пападопулос — "отличный парень", отмечает газета. Газета Washington Post также пишет, что своими твитами Трамп "принизил значение" Пападопулоса, и вспоминает, что тот "регулярно контактировал с наиболее высокопоставленными представителями штаба Трампа".

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Спейси и конец "Карточного домика"

Многие мировые СМИ (New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Daily Beast, TIME, Financial Times, Guardian, Telegraph, Daily Mail, Huffington Post, Mirror и другие) продолжают пристально следить за ситуацией, развивающейся вокруг известного американского актера Кевина Спейси после обвинений в домогательствах.

Во вторник стало известно, что компании Netflix и MRC заявили о прекращении производства шестого сезона "Карточного домика", исполнителем главной роли в котором является Спейси.

"MRC и Netflix решили прекратить производство шестого сезона "Карточного домика" до дальнейших уведомлений. Это даст нам время изучить нынешнюю ситуацию и ответить на обеспокоенность актеров и съемочной группы", — приводит журнал Variety совместное заявление компаний. Незадолго до этого компания заявила, что шестой сезон популярного телесериала окажется последним.

Как пишет газета Guardian, новости о прекращении сериала появились менее чем через сутки после того, как Спейси публично ответил на обвинения в домогательствах. Издание отмечает со ссылкой на представителя Netflix, что решение компании было принято несколько месяцев назад и не является ответом на обвинения в адрес актера.

"Это первый из текущих проектов Спейси, который был прекращен, пишет Telegraph. "Решение остановить производство вызывает вопросы о том, будет ли оно возобновлено, и, если да, вернется ли в сериал Спейси", пишет New York Times.

По данным Guardian, многие пользователи соцсетей отреагировали на новость предложением продолжить сериал и оставить в главной роли партнершу Спейси по фильму актрису Робин Райт.