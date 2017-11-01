КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Народные депутаты из фракции "Народный фронт" в Верховной Раде пришли в Соломенский райсуд Киева поддерживать сына министра внутренних дел Александра Авакова, сообщает "Украинская правда".

В здании суда сейчас находятся нардепы "Народного фронта" Владислав Данилин, Ярослав Едаков, Елена Колганова, Виталий Корчик, Елена Ледовских, Павел Пинзеник, Андрей Тетерук.

Между тем во дворе суда журналисты заметили соратника Авакова нардепа Антона Геращенко в окружении более десяти мужчин в камуфляже без нашивок, которые сказали, что пришли поддержать сына министра.

Украинская правда Нардепы пришли в суд по делу сына главы МВД

Депутаты говорят, что не собираются брать на поруки Авакова-младшего.

"А для чего? Судья должен принимать честные решения", — отметил Геращенко.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.

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