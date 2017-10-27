Чийгоз и Умеров ожидают в Анкаре рейс в Украину

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КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Освобожденные в РФ заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибыли в аэропорт Анкары и ожидают рейса в Украину. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Они отметили важность связи между лидерами Украины Петра Порошенко и Турции Раджипом Эрдоганом. "Если у Украины будут такие союзники, то в Украине будут хорошие перспективы… Я уже знаю, что наше освобождение дало особый дух тем, который сейчас репрессирован", — отметил Чийгоз.

Бывшие политзаключенные сообщили о планах в Украине. "В первую очередь мы ждем не дождемся, когда мы окажемся на своей земле. Соберемся общиной. Будем вести борьбу, которую мы затеяли, деоккупацию… За этими формулировкой должна быть четкая ежедневная работа", — рассказал Умеров.

Чийгоз добавил, что они также планируют встретиться в лидерами крымских татар: "сверить часы с ними и продолжать борьбу за Украину". Умеров же не исключил сделать попытку вернуться в Крым.

"Все мировое сообщество не должно продолжать быть обеспокоенным. Настало время освобождения всех. Не могут они не видеть, что сотни детей остались без отцов", — заявил Чийгоз.