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    В ЕСПЧ поступили дополнительные материалы к иску против РФ по Донбассу

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    Украина подала уже пять исков в ЕСПЧ против РФ, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Украина подала в Европейский суд по правам человека дополнительные материалы по иску против РФ с обвинением в похищении в Донбассе детей-сирот, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

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    Украина за последние три года уже подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Петренко заявил, что Киев готовит шестой иск.

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    "Я впервые это озвучиваю, но несколько дней назад по второму делу (а второе дело — дело Донбасса, а именно похищение детей-сирот и вывоз их в РФ) мы подали большую юридическую оппозицию (то есть это было обязательство страны как заявителя) более чем с сотней показаний свидетелей. Тем самым мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями в Донбассе в 2014 году", — цитирует Петренко NewsOne.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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