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    Украина передаст ЕСПЧ дополнительные доказательства против РФ - Минюст

    (обновлено: )3712
    Министр юстиции Павел Петренко заявил, что на следующей неделе "будет презентация ряда доказательств, которые установили совместно с коллегами из различных правоохранительных органов".
    Европейский суд по правам человека. Архивное фото
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ. 23 мая — РИА Новости Украина. Украина представит ряд дополнительных доказательств по "делу об оккупации Крыма", которое рассматривает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил министр юстиции Павел Петренко.

    Герб и флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "У нас есть хорошие новости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Туда Украина подала уже дополнительные объяснения по существу по делу о Крыме. Очень много доказательств было подано, и я могу анонсировать, что на следующей неделе будет презентация ряда доказательств, которые мы установили совместно с коллегами из различных правоохранительных органов, и будут свидетели, которые согласились выйти в публичную плоскость и дать информацию для украинских граждан по тем фактам, которые мы сейчас отправили в ЕСПЧ", — сказал Петренко в эфире "5 Канала".

    Ранее Петренко сообщал, что Украина подала в ЕСПЧ пять исков против Российской Федерации по "оккупации Крыма", "военной агрессии в Донбассе", о "нарушении прав человека на оккупированных территориях" и "незаконном вывозе детей-сирот в РФ". 

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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