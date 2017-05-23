Украина передаст ЕСПЧ дополнительные доказательства против РФ - Минюст

КИЕВ. 23 мая — РИА Новости Украина. Украина представит ряд дополнительных доказательств по "делу об оккупации Крыма", которое рассматривает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявил министр юстиции Павел Петренко.

"У нас есть хорошие новости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Туда Украина подала уже дополнительные объяснения по существу по делу о Крыме. Очень много доказательств было подано, и я могу анонсировать, что на следующей неделе будет презентация ряда доказательств, которые мы установили совместно с коллегами из различных правоохранительных органов, и будут свидетели, которые согласились выйти в публичную плоскость и дать информацию для украинских граждан по тем фактам, которые мы сейчас отправили в ЕСПЧ", — сказал Петренко в эфире "5 Канала".

Ранее Петренко сообщал, что Украина подала в ЕСПЧ пять исков против Российской Федерации по "оккупации Крыма", "военной агрессии в Донбассе", о "нарушении прав человека на оккупированных территориях" и "незаконном вывозе детей-сирот в РФ".

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.