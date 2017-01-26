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    Россия

    ЕСПЧ: РФ лидирует по решениям о нарушении прав человека в 2016 г

    (обновлено: )6402
    Как сообщает ЕСПЧ, в России чаше всего нарушалось право на свободу и безопасность (153), а также статьи конвенции, связанные с обращением, нарушающим человеческое достоинство.
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Страсбургский суд (Европейский суд по правам человека — ЕСПЧ) принял в 2016 году больше всего решений против России за нарушения хотя бы одной статьи Европейской конвенции по правам человека.

    В обнародованных в четверг данных суда говорится, что среди стран-членов Совета Европы с самым высоким числом вынесенных судом постановлений по нарушению по крайней мере одной статьи Конвенции в 2016 году были Россия (222), Турция (77), Румыния (71), Украина (70), Греция (41) и Венгрия (40).

    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Резолюция ПАСЕ. Карасев: Украина становится проблемой

    В России, сообщает ЕСПЧ, чаше всего нарушалось право на свободу и безопасность (153), а также статьи конвенции, связанные с обращением, нарушающим человеческое достоинство. Примечательно, что в 2016 году суд вынес почти в два раза больше решений в отношении РФ, чем в предыдущем — тогда их было 116.

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    В целом наибольшее количество нарушений в 2016 году связано с правом на свободу и личную неприкосновенность (286), бесчеловечным или унижающим достоинство видом обращения (193) и правом на справедливое судебное разбирательство (176). Из 79750 заявок, находящихся на стадии рассмотрения суда по состоянию на 31 декабря 2016 года, с Украиной связано 18 150 жалоб (22,8%), с Турцией 12 600 (15,8%) и 8 950 с Венгрией (11,2%). В данных суда отмечается, что число жалоб, рассматриваемых в приоритетном порядке, увеличилось в 2016 году на 58% по сравнению с 2015 годом. В документе также указывается, что в прошлом году судом был зафиксирован рост жалоб по системным проблемам, касающихся условий содержания под стражей.

    Ранее российская сторона, подчеркивая, что в целом выполняет решения суда, неоднократно выражала несогласие с позицией ЕСПЧ по различным делам и обвиняла его в предвзятом отношении к РФ.

    Ранее сообщалось, что  Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять исков против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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