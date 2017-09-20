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    Россия

    ЕСПЧ подтвердил решение по теракту в Беслане, РФ должна выплатить €2,9 млн

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    В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал пересматривать решение по теракту в Беслане. Таким образом, Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости решении суда.

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    Как сообщили РИА Новости в аппарате Совета Европы, группа из пяти судей ЕСПЧ рассмотрела просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату.

    "Отказать в отправке (решения — ред.) в Большую палату: дело "Тагаева и другие против России", — говорится в документе.

    Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае ЕСПЧ заново начал бы рассматривать дело уже в Большой палате.

    Таким образом, остается в силе решение о выплате комитету "Матери Беслана" 2 миллионов 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

    В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ. В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.

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    Согласно статье 43 Европейской конвенции по правам человека, "в течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в деле о передаче его на рассмотрение Большой палаты".

    Иск в ЕСПЧ в Страсбурге подали 409 россиян, считающие, что власти РФ не провели эффективного расследования событий в Беслане (Северная Осетия), где в сентябре 2004 года в результате захвата вооруженными террористами заложников в школе № 1 погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

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